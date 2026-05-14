Parcours ludique Sur les traces de la louve Devant la mairie Pindray

Pindray

Parcours ludique Sur les traces de la louve

Devant la mairie 2 Rue du Lavoir Pindray Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 13:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Un parcours de 2,7 km ponctué d’énigmes à faire en famille.

La nuit tombe sur le village de Pindray. Au loin, une louve se met en marche. Elle connait parfaitement le territoire la place du village, les arbres anciens, les ruisseaux et les chemins boisés. La forêt est vaste… Ses louveteaux affamés l’attendent dans la tanière, mais pour les rejoindre elle doit traverser ce territoire. La louve a laissé des indices sur son passage… Saurez-vous suivre ses traces et retrouver sa tanière ?

Tout au long du parcours des QR codes vous permettront d’accéder aux énigmes et coordonnées des différentes étapes avec votre smartphone.

Prévoir bonnes chaussures.

Sur inscription au 06 88 81 29 46

Plusieurs départs 13h30, 13h40, 13h50.

Organisé par Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe dans le cadre de Château, chapelle, moulin, loup et acrobates .

Devant la mairie 2 Rue du Lavoir Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 81 29 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours ludique Sur les traces de la louve

L’événement Parcours ludique Sur les traces de la louve Pindray a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne