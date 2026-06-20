Atelier chez un petit Mousse Sainte-Sigolène
Atelier chez un petit Mousse Sainte-Sigolène mercredi 15 juillet 2026.
Sainte-Sigolène
Atelier chez un petit Mousse
2 chemin du Montillon Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Confection d’un bouquet de fleurs en cire parfumée à l’atelier un petit mousse. Repartez avec votre création. Goûter offert.
Adulte et enfant à partir de 7 ans obligatoirement accompagné d’un adulte
Réservation obligatoire 06 21 41 49 07
.
2 chemin du Montillon Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 13 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Make a bouquet of scented wax flowers at the Un Petit Mousse workshop. Take your creation home with you. Complimentary tasting included.
Adults and children ages 7 and up must be accompanied by an adult.
Reservations required: 06 21 41 49 07
L’événement Atelier chez un petit Mousse Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Sainte-Sigolène (Haute-Loire)
- Cours d’essai danse Pôle enfance danse Sainte-Sigolène 30 juin 2026
- plâtre et barbouille Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène 1 juillet 2026
- Tournoi de Volley 3×3 Sainte-Sigolène 4 juillet 2026
- Atelier couture Sainte-Sigolène 6 juillet 2026
- Atelier chez un petit Mousse Sainte-Sigolène 7 juillet 2026