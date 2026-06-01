Cours d’essai danse Pôle enfance danse Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Cours d’essai danse

Pôle enfance danse 2 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-02

Cours de découverte de danse classique et modern’jazz, cours d’essai ouvert à tous. Au pôle enfance danse de l’EIMD. Sur inscription au 04 71 66 40 24.

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Pôle enfance danse 2 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 40 24

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English :

Introductory classes in classical and modern jazz dance; trial classes open to everyone. At the EIMD Children’s Dance Center. Register by calling 04 71 66 40 24.

L’événement Cours d’essai danse Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron