Cours d’essai danse Pôle enfance danse Sainte-Sigolène
Cours d’essai danse Pôle enfance danse Sainte-Sigolène mardi 30 juin 2026.
Sainte-Sigolène
Cours d’essai danse
Pôle enfance danse 2 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-02
Cours de découverte de danse classique et modern’jazz, cours d’essai ouvert à tous. Au pôle enfance danse de l’EIMD. Sur inscription au 04 71 66 40 24.
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Pôle enfance danse 2 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 40 24
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English :
Introductory classes in classical and modern jazz dance; trial classes open to everyone. At the EIMD Children’s Dance Center. Register by calling 04 71 66 40 24.
L’événement Cours d’essai danse Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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