Parcours historique place du 8 mai 1945 Sainte-Sigolène
Parcours historique place du 8 mai 1945 Sainte-Sigolène samedi 27 juin 2026.
Sainte-Sigolène
Parcours historique
place du 8 mai 1945 Office de Tourisme Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
A la découverte de Sainte-Sigolène historique à travers une balade sur le parcours des 26 panneaux témoins de l’histoire de la cité. Avec Daniel Brun. Rendez-vous devant l’office de tourisme (côté place du 8 mai). Tout public. Enfant à partir de 10 ans.
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place du 8 mai 1945 Office de Tourisme Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 81 67 49
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English :
Discover the history of Sainte-Sigolène through a stroll along the 26 panels bearing witness to the town?s past. With Daniel Brun. Meet in front of the tourist office (Place du 8 mai side). Open to all. Children aged 10 and over.
L’événement Parcours historique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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