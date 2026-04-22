Ateliers d’illustration avec Juliette Lagrange Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène
Ateliers d’illustration avec Juliette Lagrange Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène mercredi 24 juin 2026.
Sainte-Sigolène
Ateliers d’illustration avec Juliette Lagrange
Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Ateliers d’illustration pour les enfants de 6 à 11 ans, animés par Juliette Lagrange. Inscription conseillée.
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Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
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English :
Illustration workshops for children aged 6 to 11, led by Juliette Lagrange. Registration recommended.
L’événement Ateliers d’illustration avec Juliette Lagrange Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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