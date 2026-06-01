Gala de gymnastique Route du Pinet Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Gala de gymnastique

Route du Pinet Gymnase 1 Complexe sportif Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’association Gymnique Sigolénoise organise son gala annuel et vous fait voyager à travers le temps sur le thème Les époques. Venez nombreux encourager nos gymnastes !

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Route du Pinet Gymnase 1 Complexe sportif Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 23 25 92

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English :

The Sigolénoise Gymnastics Association is organizing its annual gala, taking you on a journey through time on the theme of Epochs. Come and cheer on our gymnasts!

L’événement Gala de gymnastique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron