Gala de gymnastique Route du Pinet Sainte-Sigolène
Gala de gymnastique Route du Pinet Sainte-Sigolène vendredi 26 juin 2026.
Sainte-Sigolène
Gala de gymnastique
Route du Pinet Gymnase 1 Complexe sportif Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’association Gymnique Sigolénoise organise son gala annuel et vous fait voyager à travers le temps sur le thème Les époques. Venez nombreux encourager nos gymnastes !
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Route du Pinet Gymnase 1 Complexe sportif Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 23 25 92
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English :
The Sigolénoise Gymnastics Association is organizing its annual gala, taking you on a journey through time on the theme of Epochs. Come and cheer on our gymnasts!
L’événement Gala de gymnastique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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