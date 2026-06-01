Kermesse de l’école Saint-Joseph et du collège Sacré-Coeur parking derrière la salle polyvalente Sainte-Sigolène
Kermesse de l’école Saint-Joseph et du collège Sacré-Coeur parking derrière la salle polyvalente Sainte-Sigolène samedi 27 juin 2026.
Sainte-Sigolène
Kermesse de l’école Saint-Joseph et du collège Sacré-Coeur
parking derrière la salle polyvalente Avenue du stade Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
L’école Saint-Joseph et le collège Sacré-Coeur organisent leur kermesse de fin d’année
Programme spectacle de danses, vélos fleuris, défilé des enfants, tirage au sort de la tombola, stands de jeux, buvette et snack. Cette année une surprise vous attend
.
parking derrière la salle polyvalente Avenue du stade Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
Saint-Joseph School and Sacré-Cœur Middle School are hosting their end-of-year fair
Program: dance performances, flower-decorated bicycles, a children’s parade, a raffle drawing, game booths, a refreshment stand, and snacks. A surprise awaits you this year
L’événement Kermesse de l’école Saint-Joseph et du collège Sacré-Coeur Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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