plâtre et barbouille Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène
plâtre et barbouille Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène mercredi 1 juillet 2026.
Sainte-Sigolène
plâtre et barbouille
Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Dans le cadre de Partir en Livre sur la thématique des Héros et Héroïnes, viens participer à un atelier de création et peinture de figurines encadré par une médiathécaire et un agent des services techniques.
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
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English :
As part of Partir en Livre’s theme of Heroes and Heroines, come and take part in a miniature creation and painting workshop, supervised by a librarian and a member of the technical services team.
L’événement plâtre et barbouille Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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