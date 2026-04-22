Jeux avec la ludothèque Ricochet Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Jeux avec la ludothèque Ricochet

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez profiter d’une session de jeux avec la ludothèque Ricochet, ouverte à toutes et tous. L’entrée est libre.

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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

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English :

Come and enjoy a game session with the Ricochet toy library, open to all. Admission is free.

L’événement Jeux avec la ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron