Jeux avec la ludothèque Ricochet Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène
Jeux avec la ludothèque Ricochet Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène vendredi 10 juillet 2026.
Sainte-Sigolène
Jeux avec la ludothèque Ricochet
Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez profiter d’une session de jeux avec la ludothèque Ricochet, ouverte à toutes et tous. L’entrée est libre.
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
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English :
Come and enjoy a game session with the Ricochet toy library, open to all. Admission is free.
L’événement Jeux avec la ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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