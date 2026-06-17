Sainte-Sigolène

Atelier couture

Veyrines Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Confection d’un tote bag à dos en tissus à l’atelier de Pauline. Matériel fourni. Possibilité d’apporter sa propre machine à coudre. De 8 à 17 ans. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron.

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Veyrines Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

Make a fabric tote bag at Pauline’s workshop. Materials provided. You may bring your own sewing machine. Ages 8 to 17. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Atelier couture Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron