Tournoi de Volley 3×3 Sainte-Sigolène
Tournoi de Volley 3×3 Sainte-Sigolène samedi 4 juillet 2026.
Sainte-Sigolène
Tournoi de Volley 3×3
Camping de VAUBARLET Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Rendez vous au camping de Vaubarlet le samedi pour un tournoi filles et un tournoi garçons en 3×3 et le dimanche pour un tournoi mixte en 3×3.
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Camping de VAUBARLET Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 29 09 13 tournoivaubarlet43@gmail.com
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English :
Come to the Vaubarlet campground on Saturday for a girls’ 3×3 tournament and a boys’ 3×3 tournament, and on Sunday for a mixed 3×3 tournament.
L’événement Tournoi de Volley 3×3 Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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