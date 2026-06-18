Sainte-Sigolène

Tournoi de Volley 3×3

Camping de VAUBARLET Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Rendez vous au camping de Vaubarlet le samedi pour un tournoi filles et un tournoi garçons en 3×3 et le dimanche pour un tournoi mixte en 3×3.

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Camping de VAUBARLET Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 29 09 13 tournoivaubarlet43@gmail.com

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English :

Come to the Vaubarlet campground on Saturday for a girls’ 3×3 tournament and a boys’ 3×3 tournament, and on Sunday for a mixed 3×3 tournament.

L’événement Tournoi de Volley 3×3 Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron