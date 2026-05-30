ATELIER CINÉMA DOUBLAGE Montpellier
mercredi 16 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER CINÉMA DOUBLAGE
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Un atelier de doublage animé par Brand à Part
Vous avez toujours rêvé d’entendre votre voix sur grand écran ? Vous êtes invité à vous glisser dans la peau des comédiens de doublage en prêtant votre voix aux personnages du film Marcel, le Père Noël et le Petit Livreur de pizzas. Puis courez découvrir le résultat de l’atelier sur grand écran avant la projection du film le 19 décembre !
En partenariat avec l’association Brand à part, qui animera l’atelier et la projection.
Enfants entre 10 et 12 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre. Places limitées .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English :
A voice-over workshop led by Brand & Part
L’événement ATELIER CINÉMA DOUBLAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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