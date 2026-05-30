Informations pratiques

Montpellier

ATELIER CINÉMA DOUBLAGE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Un atelier de doublage animé par Brand à Part

Vous avez toujours rêvé d’entendre votre voix sur grand écran ? Vous êtes invité à vous glisser dans la peau des comédiens de doublage en prêtant votre voix aux personnages du film Marcel, le Père Noël et le Petit Livreur de pizzas. Puis courez découvrir le résultat de l’atelier sur grand écran avant la projection du film le 19 décembre !

En partenariat avec l’association Brand à part, qui animera l’atelier et la projection.

Enfants entre 10 et 12 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre. Places limitées .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A voice-over workshop led by Brand & Part

L’événement ATELIER CINÉMA DOUBLAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES