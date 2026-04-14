Atelier cinéma, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Atelier cinéma Vendredi 17 avril, 10h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Avez-vous entendu parler du concours de courts-métrages à destination des jeunes ? Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à vous inscrire à ce petit stage pendant lequel vous découvrirez un logiciel de montage et d’autres techniques utiles aux réalisateurs et réalisatrices en herbe ! Dès 12 ans.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 45 »}]

Découverte d’un logiciel de montage et d’autres techniques utiles aux réalisateurs et réalisatrices en herbe ! montage cinéma

Service Communication de Blanquefort