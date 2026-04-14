Atelier cinéma, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort
Atelier cinéma, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort vendredi 17 avril 2026.
Atelier cinéma Vendredi 17 avril, 10h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00
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Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 45 »}]
Découverte d’un logiciel de montage et d’autres techniques utiles aux réalisateurs et réalisatrices en herbe ! montage cinéma
Service Communication de Blanquefort
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