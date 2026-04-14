Compostelle, Les Colonnes, Blanquefort
Compostelle, Les Colonnes, Blanquefort mercredi 15 avril 2026.
Compostelle Mercredi 15 avril, 18h30 Les Colonnes Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T20:23:00+02:00
Fin : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T20:23:00+02:00
séance avec l’association des Amis de St-Jacques de Compostelle en Aquitaine : présentation de l’asso + auberge espagnole (apportez un plat à partager) et discussion conviviale à l’issue de la séance.
Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=Q8NMR »}]
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