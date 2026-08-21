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Atelier « Clic-clac photo ! Du téléphone portable à la chambre photographique : voyage dans le temps », Musée de la Chartreuse, Douai

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai

Atelier « Clic-clac photo ! Du téléphone portable à la chambre photographique : voyage dans le temps », Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chartreuse
Adresse
130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord

Atelier « Clic-clac photo ! Du téléphone portable à la chambre photographique : voyage dans le temps » Dimanche 20 septembre, 11h30, 16h30 Musée de la Chartreuse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Prendre une photo c’est simple mais comment ça marche avec un appareil photographique entre l’objectif, le diaphragme, le boîtier, la pellicule… Venez découvrir ou redécouvrir l’appareil de papa ou de grand papa !

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Prendre une photo c’est simple mais comment ça marche avec un appareil photographique entre l’objectif, le diaphragme, le boîtier, la pellicule… Venez découvrir ou redécouvrir l’appareil de papa ou !…

©Ville de Douai, Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard

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