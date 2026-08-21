Atelier « Clic-clac photo ! Du téléphone portable à la chambre photographique : voyage dans le temps », Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Atelier « Clic-clac photo ! Du téléphone portable à la chambre photographique : voyage dans le temps » Dimanche 20 septembre, 11h30, 16h30 Musée de la Chartreuse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Prendre une photo c’est simple mais comment ça marche avec un appareil photographique entre l’objectif, le diaphragme, le boîtier, la pellicule… Venez découvrir ou redécouvrir l’appareil de papa ou de grand papa !

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

Prendre une photo c’est simple mais comment ça marche avec un appareil photographique entre l’objectif, le diaphragme, le boîtier, la pellicule… Venez découvrir ou redécouvrir l’appareil de papa ou !…

©Ville de Douai, Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard