Atelier : Clic, Clac, Photo !!!, Musée de la Chartreuse, Douai

Atelier : Clic, Clac, Photo !!! Samedi 23 mai, 18h15, 20h00, 21h15, 22h30 Musée de la Chartreuse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Prendre une photo, c’est simple mais comment ça marche avec un appareil photographique entre l’objectif, le diaphragme, le boîtier, la pellicule… Venez (re)découvrir l’appareil photo de papa ou de grand papa !

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Le rez-de-chaussée présente des œuvres de peintres primitifs espagnols, italiens, flamands et hollandais. Les chefs-d’œuvre du style gothique tardif sont présentés dans le réfectoire. La chapelle des Chartreux présente, dans la vaste nef, un parcours à travers la sculpture du XIXe siècle. De l’esthétique néo-classique et romantique au réalisme de la fin du siècle, la collection retrace l’évolution de la sculpture de cette époque. Cinq chapelles latérales sont consacrées aux objets d’art dans une présentation chronologique du moyen âge au XIXe siècle : orfèvrerie et émaux limousins, albâtres anglais, bronzes de la Renaissance, verrerie et faïence fine et argenterie de Douai. Au premier étage, une importante collection de peintures flamandes et néerlandaises des XVIIe et XVIIIe siècles est suivie par l’exposition de chefs-d’œuvre de la peinture française des XVIIIe et XIXe siècles (intéressante collection de peintures impressionnistes, en particulier). La visite s’achève par le petit cloître, où se trouve une Cabane aux miroirs conçue par Daniel Buren, et la salle capitulaire où sont organisées des expositions temporaires. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

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©VilledeDouai