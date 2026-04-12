Atelier cloche de fleurs séchées bio en duo adulte-enfant WoMa Paris
Atelier cloche de fleurs séchées bio en duo adulte-enfant WoMa Paris dimanche 12 avril 2026.
Participez à un atelier d’une heure où vous découvrirez tout sur les plantes de saison et comment sécher les fleurs pour pouvoir réaliser des bouquets de fleurs séchées.
Vous apprendrez aussi toutes les techniques pour créer une cloche de fleurs séchées unique, en duo avec votre enfant.
Tout le matériel est fourni : jolie cloche en verre avec socle en bois, fleurs séchées provenant d’un horticulteur bio en Essonne, et tous les outils qui permettent de créer comme les pros :)
Un atelier ludique, qui se déroulera dans les locaux de l’association WoMa (15 bis rue Léon Giraud, Paris 19ème, métro Laumière).
A partir de 5 ans.
Collation incluse.
Découvrez tous les secrets d’une composition florale réussie, à réaliser sous cloche.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 14h30 à 15h30
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 15h00
Le samedi 16 mai 2026
de 10h00 à 11h00
Le dimanche 12 avril 2026
de 10h30 à 11h30
payant
45 euros
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-05T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T10:30:00+02:00_2026-04-12T11:30:00+02:00;2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T11:00:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T15:00:00+02:00;2026-07-05T14:30:00+02:00_2026-07-05T15:30:00+02:00
WoMa 15 bis rue Léon Giraud 75019 Paris
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