Atelier Cloche décorative végétale Kutzenhausen
samedi 8 août 2026 · Kutzenhausen
Informations pratiques
Kutzenhausen
Atelier Cloche décorative végétale
1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Participez à un atelier créatif autour de la décoration d’une cloche décorative avec des éléments végétaux.
Participez à un atelier créatif autour de la décoration d’une cloche décorative avec des éléments végétaux. Un moment de création et de découverte, complété par une visite guidée de l’exposition pour prolonger l’immersion dans l’univers du verre. .
1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr
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English :
Join us for a creative workshop on decorating a decorative bell with plant elements.
L’événement Atelier Cloche décorative végétale Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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