Cristal et mosaïque Kutzenhausen

Informations pratiques

Kutzenhausen

Cristal et mosaïque

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Une après-midi placée sous le signe du cristal et de la mosaïque, entre créations verrières inspirées de la nature, démonstrations artisanales et découverte de l’art délicat de la pâte de verre.

Une après-midi placée sous le signe du cristal et de la mosaïque, entre créations verrières inspirées de la nature, démonstrations artisanales et découverte de l’art délicat de la pâte de verre.

De 14h à 18h Présence du cristallier Fabrice Oberhauser

Installé à Bettviller au pays de Bitche, Fabrice Oberhauser perpétue un savoir-faire familial transmis depuis sept générations ! Les visiteurs seront étonnés par ce verrier passionné qui façonne avec beaucoup de minutie des objets de décoration et de délicates créations en verre inspirés de la nature champignons, fleurs, mirabelles…. Mais le verre n’est pas seulement artistique, l’artisan élargit aujourd’hui son domaine d’activité en fabriquant de la verrerie technique de laboratoire.

De 14h à 17h30 Atelier mosaïque avec Christiane Trimolé-Chrétien

Christiane Trimolé-Chrétien, mosaïste, réalise des oeuvres en pâte de verre dont deux exemplaires se découvrent dans l’exposition la reproduction du BAISER DE KLIMT avec de la pâte de verre et des millefiori de Murano. Pour son miroir DANSE RUMBA , elle s’est servie de pâte de verre Orsini et de pigments. Elle propose de partager sa passion lors de l’atelier payant sur inscription pour réaliser un cœur en pâte de verre espagnole. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

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English :

An afternoon dedicated to crystal and mosaics, featuring glass creations inspiredby nature, craft demonstrations, and an introduction to the delicate art of glass paste.

L’événement Cristal et mosaïque Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte