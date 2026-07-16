Atelier CNAC : perfectionnement au jonglage, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Atelier CNAC : perfectionnement au jonglage Samedi 19 septembre, 16h00 La Brèche Manche

Durée 1h, 12 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier CNAC Jonglage Perfectionnement :

Vous jonglez à trois balles ? Venez vous perfectionner au cours de cet atelier encadré par un.e étudiant.e du Centre National des Arts du Cirque, école supérieure de cirque de Châlons-en-Champagne.

La Brèche Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233884373 http://www.labreche.fr Jean Vinet crée l’association Centre des arts du cirque de Basse-Normandie en 2000 et utilise le chapiteau de Cherbourg-Octeville qui met ensuite à disposition un terrain de 6 900 m² où La Brèche est actuellement implantée après travaux et inauguration du nouvel espace en 2003. La Brèche est devenue “pôle national des arts du cirque” en 2011.

Atelier CNAC Jonglage Perfectionnement :

© La Brèche