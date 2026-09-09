Atelier Cocktail by Depaz, Château DEPAZ, Saint-Pierre

Informations pratiques

Atelier Cocktail by Depaz 19 et 20 septembre Château DEPAZ Martinique

10euros, places limitées à 15 personnes par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Atelier Cocktail avec Fabrice Guitteaud, devenez le temps d’un atelier, l’apprenti d’un maître du shaker. Pendant une heure, vous découvrirez l’art délicat de marier les rhums Depaz à des saveurs fraîches et aromatiques pour créer des cocktails de votre goût. Dans le cadre enchanteur du jardin du château, chaque geste se transforme en un voyage des sens.

Château DEPAZ Allée pécoul Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 64 98 https://cally.com/pvxez6m7s4kndgi4 https://www.instagram.com/rhum_depaz?igsi=MXRhYmE2ZHI0bjg0NA== [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/journees-europeennes-du-patrimoine-3 »}] Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide)

Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide) Parking

Atelier Cocktail avec Fabrice Guitteaud, devenez le temps d’un atelier, l’apprenti d’un maître du shaker. Pendant une heure, vous découvrirez l’art délicat de marier les rhums Depaz à des saveurs et…

©Zena DAGHER