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Atelier « Code de l’énergie », Moissons Nouvelles, Châteauroux

Atelier « Code de l’énergie », Moissons Nouvelles, Châteauroux

Atelier « Code de l’énergie », Moissons Nouvelles, Châteauroux mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Moissons Nouvelles

Adresse : 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux

Ville : 36000 Châteauroux

Département : Indre

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles.

Atelier « Code de l’énergie » Mercredi 3 juin, 18h30 Moissons Nouvelles Indre

Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Atelier précédé d’un pot d’accueil qui s’adresse aux jeunes pris en charge par Moissons Nouvelles.
Animé par le pôle solidarité EDF.


Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.

Moissons Nouvelles 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
Pour partager de manière ludique des astuces pour faire baisser ses consommations d’énergie et ses factures (forme Kahoot) énergie factures

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