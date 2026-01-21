Atelier « Code de l’énergie », Moissons Nouvelles, Châteauroux

Atelier « Code de l’énergie » Mercredi 3 juin, 18h30 Moissons Nouvelles Indre

Jeunes accompagnés par Moissons Nouvelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Atelier précédé d’un pot d’accueil qui s’adresse aux jeunes pris en charge par Moissons Nouvelles.

Animé par le pôle solidarité EDF.

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Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.

Moissons Nouvelles 7/9 rue Albert 1er, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Pour partager de manière ludique des astuces pour faire baisser ses consommations d’énergie et ses factures (forme Kahoot) énergie factures