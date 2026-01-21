Atelier Jeu « Coursopapiers », Salle de convivialité – Résidence habitat jeunes, Châteauroux

Atelier Jeu « Coursopapiers » Jeudi 4 juin, 14h00 Salle de convivialité – Résidence habitat jeunes Indre

Jeunes accompagnés par Association Addictions France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00

Atelier précédé d’un pot d’accueil qui s’adresse aux jeunes accompagnés par Association Addictions France.

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Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.

Salle de convivialité – Résidence habitat jeunes 8 rue Michelet 36000 Châteauroux Châteauroux 36330 Forum Indre Centre-Val de Loire

Pour apprendre à maîtriser les démarches administratives par la découverte de plus de 160 questions-réponses sur les impôts, aides, santé et emploi tout en jouant !