Portes ouvertes du FJT, Résidence habitat jeunes, Châteauroux
Portes ouvertes du FJT, Résidence habitat jeunes, Châteauroux jeudi 4 juin 2026.
Portes ouvertes du FJT Jeudi 4 juin, 14h00 Résidence habitat jeunes Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00
Tout public
Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.
Résidence habitat jeunes 8 rue Michelet 36000 Châteauroux Châteauroux 36330 Forum Indre Centre-Val de Loire
Visites de la résidence
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