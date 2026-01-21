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Portes ouvertes du FJT, Résidence habitat jeunes, Châteauroux

Portes ouvertes du FJT, Résidence habitat jeunes, Châteauroux

Portes ouvertes du FJT, Résidence habitat jeunes, Châteauroux jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Résidence habitat jeunes

Adresse : 8 rue Michelet 36000 Châteauroux

Ville : 36330 Châteauroux

Département : Indre

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Portes ouvertes du FJT Jeudi 4 juin, 14h00 Résidence habitat jeunes Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00

Tout public
Une action proposée par le Service Logement Jeunes du CCAS de Châteauroux.

Résidence habitat jeunes 8 rue Michelet 36000 Châteauroux Châteauroux 36330 Forum Indre Centre-Val de Loire
Visites de la résidence

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