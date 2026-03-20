ATELIER CODES SECRETS Béziers
ATELIER CODES SECRETS Béziers samedi 18 avril 2026.
ATELIER CODES SECRETS
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Deviens agent secret crée des messages codés, indéchiffrables et maîtrise les ruses d’espions !
Apprends à rédiger des messages que seuls de véritables agents secrets peuvent déchiffrer ! Codes mystérieux, messages indéchiffrables et astuces d’espions seront au programme.
Sur inscription. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : ATELIER CODES SECRETS
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L’événement ATELIER CODES SECRETS Béziers a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34