Atelier collaboratif fabrication d’un meuble en carton, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne

Informations pratiques

Atelier collaboratif fabrication d’un meuble en carton 2 et 3 octobre Médiathèque Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône

Atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez participer à la création du meuble qui accueillera la grainothèque de la médiathèque. Un atelier collaboratif et durable pour apprendre à recycler et valoriser le carton, animé par l’artiste-cartonniste Isabelle Parola. Un atelier soutenu par la mission écologie positive de la Ville d’Aubagne.

Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de riquet, Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181990 https://mediatheque.aubagne.fr/

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