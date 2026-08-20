Carnet de balade urbaine « Aubagne au fil du temps », Gare d’Aubagne, Aubagne
vendredi 18 septembre 2026 · Gare d'Aubagne · Aubagne
Informations pratiques
Carnet de balade urbaine « Aubagne au fil du temps » 18 – 20 septembre Gare d’Aubagne Bouches-du-Rhône
Carnet à télécharger gratuitement et imprimer pour faire la visite en autonomie : http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Des ruelles de la vieille ville aux vastes places publiques, découvrez l’urbanisme aubagnais.
Le style architectural de certains bâtiments mérite un temps d’observation : le nouvel Espace des libertés, l’horloge, la mairie, les chapelles des pénitents… Au fur et à mesure, certains ont changé de fonction pour s’adapter à de nouvelles activités. Devinez en quoi ils ont été réhabilités !
Aubagne change au fil des années. Venez explorer les traces du passé et comprendre les transformations en cours.
Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/
Retrouvez la collection des carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr
Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.
Gare d’Aubagne Gare d’Aubagne, Square Marcel Soulat, 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/ »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.it/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps%5B/%5D(%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/) »}]
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La Compagnie des rêves urbains
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