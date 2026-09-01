La Journée de l’abeille Aubagne
dimanche 13 septembre 2026 · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
La Journée de l’abeille
Dimanche 13 septembre 2026 de 8h à 18h. Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La Provence des Abeilles organise une nouvelle édition de la journée de l’abeille et de l’environnement.
Votre Journée de l’Abeille avec les meilleurs apiculteurs de la région, produits régionaux, produits de la ruche, ateliers et spectacle enfants, 2 extractions de miel à 10 h et 16 h, conférence sur l’abeille à 15 h.
Un moment de détente et de plaisir pour petits et grands. .
Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur laprovencedesabeilles@gmail.com
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English :
La Provence des Abeilles organizes another Bee and Environment Day.
L’événement La Journée de l’abeille Aubagne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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