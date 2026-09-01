JEP Conférence de Jean-Marc Garcia Médiathèque Marcel Pagnol Aubagne
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Marcel Pagnol · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
JEP Conférence de Jean-Marc Garcia
Vendredi 18 septembre 2026 à partir de 18h. Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de Riquet Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Les eaux souterraines de la Sainte-Baume, une approche spéléologique.
Conférence animée par Jean-Marc GARCIA, spéléologue au Club aubagnais l’Escandaoù.
L’activité spéléologique et quelques cavités majeures seront illustrées dans un diaporama commenté puis un film présentera une expérience de traçage des eaux souterraines à partir du célèbre gouffre l’Escandaoù situé sur le flanc sud de la Sainte Baume. Enfin, la conférence abordera la contribution essentielle de la spéléologie dans les différents travaux universitaires en karstologie et géologie. .
Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de Riquet Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 90
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English :
The Groundwater of Sainte-Baume: A Speleological Perspective.
Lecture presented by Jean-Marc GARCIA, speleologist at the Escandao%F9 Club of Aubagne.
L’événement JEP Conférence de Jean-Marc Garcia Aubagne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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