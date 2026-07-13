JEP Visite guidée de la Poterie Ravel Poterie Ravel Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

JEP Visite guidée de la Poterie Ravel

Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 de 10h à 16h.

Visite guidée d’environ 40 mm. Poterie Ravel 8 avenue des Goums Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Vous allez découvrir un patrimoine industriel et artisanal datant du 19e siècle, des gestes ancestraux au service d’un artisanat éternel. Fabrication de la pâte argileuse, le potier, la fabrication des assiettes, pichets comme les grands vases de jardin.

Manufacture de céramique fabriquant des vases de jardin et de la vaisselle depuis 1837. Entreprise familiale depuis 6 générations. 5 000 m2 au cœur de la ville d’Aubagne pour découvrir tous les métiers de la terre: le glaiser, les tourneurs, les émailleurs et les enfourneurs. .

Poterie Ravel 8 avenue des Goums Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 82 42 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ll discover an industrial and artisanal heritage dating back to the 19th century, with time-honored techniques used to create timeless crafts. Making the clay paste, the potter at work, and the creation of plates, pitchers, and large garden vases.

L’événement JEP Visite guidée de la Poterie Ravel Aubagne a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile