Répare café atelier conférence réparation Cercle de l’harmonie Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Répare café atelier conférence réparation

Samedi 12 septembre 2026 de 14h à 18h. Cercle de l’harmonie 12 cours Beaumond Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Comme chaque mois (ou presque), nous nous retrouvons avec le collectif Garlatek pour un atelier Conférence Réparation.

Conférence à 14h Résistance à l’obsolescence numérique .

Découvrez avec comment lutter contre l’obsolescence numérique et reprendre le contrôle

Choisir les bonnes marques et logiciels qui durent plus longtemps (voire pour toujours ?)

Découvrez avec d’autres les logiciels libres et gratuits pour votre ordinateur ou téléphone pour mieux maîtriser le numérique

Libérez votre ordinateur avec Zorin OS, GNU/Linux Ubuntu, Gimp, etc…

Libérez votre téléphone avec Android /e/OS

Répare café informatique Ne jetez pas votre PC ou votre téléphone ! On va les faire revivre.

Si vous amenez du matériel, voir Préparer son matériel pour une réparation .

Cercle de l’harmonie 12 cours Beaumond Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 70 12 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As we do every month (or almost every month), we’re getting together with the Garlatek collective for a Conf%E9rence R%E9paration workshop.

L’événement Répare café atelier conférence réparation Aubagne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile