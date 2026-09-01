Rencontre avec Thomas Roy autour de son livre Furia. Librairie Les Furtifs Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Rencontre avec Thomas Roy autour de son livre Furia.

Jeudi 10 septembre 2026 à partir de 18h30. Librairie Les Furtifs 21 rue de la République Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Pour la première rencontre de cette rentrée littéraire, les Furtifs reçoivent Thomas Roy pour échanger autour de son premier roman à l’écriture farfelue, savant mélange d’intrigues politiques, de fable médiévale et d’humour mordant.

Plongez dans un univers où l’Histoire se réinvente !

Thomas Roy nous transporte dans une épopée singulière, où Charles VIII, Anne de Beaujeu et leurs contemporains reprennent vie. À travers une fable à la fois poétique et théâtrale. .

Librairie Les Furtifs 21 rue de la République Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 62 63 77 contact@librairie-lesfurtifs.com

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English :

For the first event of this literary season, Les Furtifs welcome Thomas Roy to discuss his debut novel, a whimsical work that skillfully blends political intrigue, medieval fable, and biting humor.

L’événement Rencontre avec Thomas Roy autour de son livre Furia. Aubagne a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile