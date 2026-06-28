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Atelier collage Herbier imaginaire Bibliothèque Amélie Paris

Atelier collage Herbier imaginaire Bibliothèque Amélie Paris

Atelier collage Herbier imaginaire Bibliothèque Amélie Paris samedi 3 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque Amélie
Adresse
164 rue de Grenelle
Ville
75007 Paris
Département
Paris
Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Tarif
<p>Inscription à partir du<b> 28 août </b>par mail à <b>bibliotheque.amelie@paris.fr</b> ou par téléphone au<strong> 01 47 05 89 66</strong></p>

En s’inspirant des planches d’ouvrages botaniques, nous inventerons
une plante imaginaire, son nom et ses caractéristiques.

Cette année l’automne de la science se place sous le signe de la nature comme source d’inspiration.
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Inscription à partir du 28 août par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle  75007 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7


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