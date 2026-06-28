Atelier collage Herbier imaginaire Bibliothèque Amélie Paris

En s’inspirant des planches d’ouvrages botaniques, nous inventerons

une plante imaginaire, son nom et ses caractéristiques.

Cette année l’automne de la science se place sous le signe de la nature comme source d’inspiration.

Le samedi 03 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription à partir du 28 août par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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