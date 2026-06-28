Atelier collage Herbier imaginaire Bibliothèque Amélie Paris
Atelier collage Herbier imaginaire Bibliothèque Amélie Paris samedi 3 octobre 2026.
En s’inspirant des planches d’ouvrages botaniques, nous inventerons
une plante imaginaire, son nom et ses caractéristiques.
Cette année l’automne de la science se place sous le signe de la nature comme source d’inspiration.
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Inscription à partir du 28 août par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66
Public enfants. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7
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