Atelier collage & poésie SOR Paris
mardi 22 septembre 2026 · SOR · Paris
Informations pratiques
Le 22 septembre de 19 à 21h Atelier + 1 boisson : 25€ Interface LSF sur demande. Atelier hybride collage & poésie avec Le Boeuf Monstre & Margot Abadie. Atelier + 1 boisson : 25€ Inscriptions obligatoire au 0757841312 Public adultes. Horaire : année-mois-jour-heure SOR 3 rue des tourelles 75020 Paris
Tarif solidaire (chomage, RSA, étudiant-es) : 15€
Le mardi 22 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif solidaire (chomage, RSA, étudiant-es) : 15€
début : 2026-09-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00
https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312 contactsorbar@gmail.com
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Interface LSF sur demande.
Atelier hybride collage & poésie avec Le Boeuf Monstre & Margot Abadie.
Atelier + 1 boisson : 25€
Inscriptions obligatoire au 0757841312
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
SOR 3 rue des tourelles 75020 Paris