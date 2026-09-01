Atelier collage & poésie SOR Paris

Atelier + 1 boisson : 25€

Tarif solidaire (chomage, RSA, étudiant-es) : 15€

Interface LSF sur demande.

Atelier hybride collage & poésie avec Le Boeuf Monstre & Margot Abadie.

Le mardi 22 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Atelier + 1 boisson : 25€

Tarif solidaire (chomage, RSA, étudiant-es) : 15€

Inscriptions obligatoire au 0757841312

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00

SOR 3 rue des tourelles 75020 Paris

https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312 contactsorbar@gmail.com



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