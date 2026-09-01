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Atelier collage & poésie SOR Paris

mardi 22 septembre 2026 · SOR · Paris

Atelier collage & poésie SOR Paris

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
SOR
Adresse
3 rue des tourelles
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Atelier + 1 boisson : <b>25€</b><br>Tarif solidaire (chomage, RSA, étudiant-es) : <b>15€</b></p><p class="text"></p><p class="text">Inscriptions obligatoire au 0757841312</p>

Le 22 septembre de 19 à 21h

Atelier + 1 boisson : 25€
Tarif solidaire (chomage, RSA, étudiant-es) : 15€

Interface LSF sur demande.

Atelier hybride collage & poésie avec Le Boeuf Monstre & Margot Abadie.
Le mardi 22 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Atelier + 1 boisson : 25€
Tarif solidaire (chomage, RSA, étudiant-es) : 15€

Inscriptions obligatoire au 0757841312

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00

SOR 3 rue des tourelles  75020 Paris
https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312 contactsorbar@gmail.com


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