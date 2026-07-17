Atelier « Constellations rêvées », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Atelier « Constellations rêvées » Dimanche 20 septembre, 11h00 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Connaissez-vous La grande Ourse, Cassiopée, Pégase ? Depuis très longtemps, les humains relient les étoiles entre elles pour créer des dessins, ce sont les constellations ! Fabrique ta propre constellation et des lunettes atmosphériques à partir des images de l’artiste SMITH et l’exposition « Ici grand ouvert ».

À partir de 3 ans

En continu et accès libre

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Atelier « Constellations rêvées »

© Tony Trichanh