Atelier « Construction d’une maison en papier », L’Orangerie, médiathèque intercommunale de Lunéville, Lunéville

Informations pratiques

Atelier « Construction d’une maison en papier » Samedi 19 septembre, 10h30 L’Orangerie, médiathèque intercommunale de Lunéville Meurthe-et-Moselle

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Un atelier créatif consacré à la fabrication d’une maison en papier. À partir de techniques simples de découpage, de pliage et d’assemblage, les participants réaliseront une maquette qu’ils pourront ensuite personnaliser. Tout public à partir de 8 ans.

Sur inscription au 03 83 73 78 78 ou jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

L’Orangerie, médiathèque intercommunale de Lunéville 4 rue du colonel Clarenthal 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 73 78 78 https://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ [{« link »: « mailto:jeunesse@delunevilleabaccarat.fr »}] Dès le début du XVIIIe siècle, le duc Léopold décide de la mise en place d’une orangerie à proximité de sa future résidence, le Château de Lunéville.

En 1766, lors de la liquidation des biens de Stanislas Leszczynski et du rattachement de la Lorraine à la France, cette orangerie comptait 171 arbres et arbustes. L’ensemble qui s’étendait jusqu’à la cour de récréation de l’école Hubert Monnais, où se trouvait le véritable bâtiment servant d’orangerie, est vendu aux enchères puis dispersé.

En 1826, un quartier militaire de cavalerie se constitue, comprenant 18 bâtiments, dont des écuries, des manèges et des corps de garde pour accueillir les cavaliers du prince Hohenlohe, auquel Louis XVIII a donné la jouissance du château en 1816, en reconnaissance de sa fidélité à la royauté.

Le Prince s’efforce de restaurer la tradition cavalière de Lunéville.

La surface de ce qui était alors appelé le Quartier de l’Orangerie s’agrandit à partir de 1840.

Un manège à chevaux constitué d’une charpente de 63 mètres de long sur 24 de large et d’une hauteur de 13 mètres, est alors édifié du 10 janvier au 1er mars 1841 par l’entreprise Schmitz jeune, sous la direction de M. Duché, chef de bataillon du génie et du capitaine Humbert.

De nouveaux bâtiments sont adjoints après la défaite de 1870.

En 1887, le Quartier de l’Orangerie prend le nom de Quartier Clarenthal.

Une caserne construite en 1902 dont il reste le bâtiment devenu l’Hôtel de Police est détruite avec la quasi-totalité des autres bâtiments dans les années 1990.

Le manège à chevaux qui avait fini par être employé comme lieu de stockage de véhicules militaires est conservé pour devenir alors une médiathèque en 1995, d’abord municipale puis communautaire.

Elle est réhabilitée sous sa forme actuelle en 2018. Horaires

Mardi : 13h30 – 18h00

Mercredi : 10h00 – 18h00

Jeudi : Accueils de groupes (sur réservation)

Vendredi : 13h30 – 18h00

Samedi : 10h00 – 18h00

Un atelier créatif consacré à la fabrication d’une maison en papier. À partir de techniques simples de découpage, de pliage et d’assemblage, les participants réaliseront une maquette qu’ils pourront …

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