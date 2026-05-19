Atelier construction séchoir solaire La Maison-Grand Étalans
Atelier construction séchoir solaire La Maison-Grand Étalans mercredi 10 juin 2026.
Étalans
Atelier construction séchoir solaire
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Viens construire un séchoir solaire, et découvrir la dynamique low-tech portée par La Maison-Grand ! .
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 florisse.lepez@la-maison-grand.fr
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English : Atelier construction séchoir solaire
L’événement Atelier construction séchoir solaire Étalans a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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