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Soirée des îles #2 La Maison-Grand Étalans

Soirée des îles #2 La Maison-Grand Étalans vendredi 5 juin 2026.

Lieu : La Maison-Grand

Adresse : 26 Grande Rue

Ville : 25580 Étalans

Département : Doubs

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Étalans

Soirée des îles #2

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Une soirée avec apéro, repas (plat dessert) des îles et animation qui va bien avec, ça te dit ? Petite soirée dans la bonne humeur !   .

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   florisse.lepez@la-maison-grand.fr

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English : Soirée des îles #2

L’événement Soirée des îles #2 Étalans a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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