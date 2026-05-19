Soirée des îles #2 La Maison-Grand Étalans
Soirée des îles #2 La Maison-Grand Étalans vendredi 5 juin 2026.
Étalans
Soirée des îles #2
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Une soirée avec apéro, repas (plat dessert) des îles et animation qui va bien avec, ça te dit ? Petite soirée dans la bonne humeur ! .
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté florisse.lepez@la-maison-grand.fr
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English : Soirée des îles #2
L’événement Soirée des îles #2 Étalans a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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