Fête de la musique d’Etalans Ecole d’Etalans Étalans

Étalans

Fête de la musique d’Etalans

Ecole d’Etalans 8 Rue d’Oupans Étalans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’association Bouge Ton Ecole organise la fête de la musique à Etalans le 20 juin 2026 à partir de 17h30.

Programme musical

Petit Orchestre de l’EMIPHD

Chant des enfants de l’école

Lolotte & Rom1

Guggenmusik Funcky Clique

Entrée libre.

Buvette et restauration sur place.

L’argent récolté sera reversé à l’école d’Etalans-Fallerans pour l’achat de matériel et le financement de projets scolaires. .

Ecole d’Etalans 8 Rue d’Oupans Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bougetonecole25@gmail.com

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English : Fête de la musique d’Etalans

L’événement Fête de la musique d’Etalans Étalans a été mis à jour le 2026-05-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS