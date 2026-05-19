Fête de la musique d’Etalans Ecole d’Etalans Étalans
Fête de la musique d’Etalans Ecole d’Etalans Étalans samedi 20 juin 2026.
Étalans
Fête de la musique d’Etalans
Ecole d’Etalans 8 Rue d’Oupans Étalans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association Bouge Ton Ecole organise la fête de la musique à Etalans le 20 juin 2026 à partir de 17h30.
Programme musical
Petit Orchestre de l’EMIPHD
Chant des enfants de l’école
Lolotte & Rom1
Guggenmusik Funcky Clique
Entrée libre.
Buvette et restauration sur place.
L’argent récolté sera reversé à l’école d’Etalans-Fallerans pour l’achat de matériel et le financement de projets scolaires. .
Ecole d’Etalans 8 Rue d’Oupans Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bougetonecole25@gmail.com
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English : Fête de la musique d’Etalans
L’événement Fête de la musique d’Etalans Étalans a été mis à jour le 2026-05-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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