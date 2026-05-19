Conférence Pitch climat, ou le climat pour les nuls La Maison-Grand Étalans

Étalans

Conférence Pitch climat, ou le climat pour les nuls

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Conférence interactive, ludique et accessible à tous. Pour mieux comprendre le changement climatique et mieux agir. .

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté florisse.lepez@la-maison-grand.fr

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English : Conférence Pitch climat, ou le climat pour les nuls

L’événement Conférence Pitch climat, ou le climat pour les nuls Étalans a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)