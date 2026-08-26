Atelier Contes et Mythes du ciel Château-Renard
vendredi 28 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Atelier Contes et Mythes du ciel
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Atelier thématique astronomie avec l’association La Tête dans les Etoiles Contes et mythes du ciel.
Durant ce mois consacré à l’astronomie, nous vous proposons de venir en apprendre plus sur les mythes et légendes en rapport avec le ciel!
Que vous soyez un passionné d’astronomie ou simplement curieux, l’association “La Tête dans les étoiles” vous propose un voyage dans les étoiles.
Dès 8 ans sur inscription. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
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English :
Astronomy Workshop with the organization La Tête dans les Étoiles : Tales and Myths of the Sky.
L’événement Atelier Contes et Mythes du ciel Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-08 par OT 3CBO
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