Atelier corporel Entre étau et petit vélo TARBES Tarbes
Atelier corporel Entre étau et petit vélo TARBES Tarbes dimanche 7 juin 2026.
Tarbes
Atelier corporel Entre étau et petit vélo
TARBES 119 rue du Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Prendre soin de soi, ça s’apprend.
MIEUX CONNAITRE
MIEUX PERCEVOIR
MIEUX REGULER … pour retrouver votre calme intérieur.
Cet atelier corporel a pour vocation de vous aider à soulager votre stress au quotidien. Le focus sera mis sur les tensions crâniennes, oculaires et de cou raide, dues à une trop grande charge mentale.
INSCRIPTION
EpanouiSens 06 42 06 39 27
De 14h à 18h 119 rue du maréchal Foch à Tarbes
TARIFS
Atelier de pédagogie perceptive et de Fascias Thérapie: 50 €
Prérequis cours théorique de 3h sur les fascias, en ligne 20 €
Vous pouvez le suivre à votre rythme
epanouisens.com
Qu’est ce que les fascias ?
Longtemps négligés par la science et la médecine, les fascias sont désormais reconnus comme étant des structures essentielles dans le corps humain. Ils sont au cœur de nombreuses fonctions et à l’origine de troubles fonctionnels et de douleurs lorsqu’ils sont malmenés. Ces derniers possèdent de très nombreux récepteurs et leur rôle dans la transmission d’informations au système nerveux central est essentiel.
Mais au-delà de ces récepteurs sensoriels, les fascias ont également un rôle de mémoire émotionnelle. Cela veut dire qu’ils sont capables de stocker des expériences traumatiques et de se modifier en réaction, en se collant ou en se raccourcissant. Un stress mental permanent, par exemple, rendra le tissu des fascias plus rigide. Cela altéra la mobilité du corps et des articulations notamment.
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TARBES 119 rue du Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 06 39 27
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English :
You have to learn to take care of yourself.
TO KNOW BETTER
BETTER PERCEIVE
BETTER REGULATION? to regain your inner calm.
This bodywork workshop is designed to help you relieve everyday stress. The focus will be on cranial, ocular and stiff-neck tensions caused by excessive mental workload.
REGISTRATION
EpanouiSens ? 06 42 06 39 27
2pm to 6pm ? 119 rue du maréchal Foch, Tarbes
RATES
Perceptive pedagogy and Fascias Therapy workshop: 50 ?
Prerequisite 3h online fascia theory course: 20 ?
You can follow the course at your own pace
epanouisens.com
What are fascias?
Long neglected by science and medicine, fascias are now recognized as essential structures in the human body. They are at the heart of numerous functions, and are at the origin of functional disorders and pain when they are abused. They possess a large number of receptors, and play an essential role in transmitting information to the central nervous system.
But beyond these sensory receptors, fascias also play an emotional memory role. This means they are capable of storing traumatic experiences and modifying themselves in response, by sticking or shortening. Permanent mental stress, for example, will make fascia tissue more rigid. This alters the mobility of the body and joints in particular.
L’événement Atelier corporel Entre étau et petit vélo Tarbes a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65
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