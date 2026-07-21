Atelier Corps-Souffle-Voix Gauriac
mardi 21 juillet 2026 · Gauriac
Informations pratiques
Gauriac
Atelier Corps-Souffle-Voix
2 Route de la Gabare Gauriac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04
Accordez-vous une pause bien-être pour explorer le lien entre le corps, le souffle et la voix. Grâce à des exercices accessibles de respiration, relaxation, conscience corporelle et expression vocale, découvrez votre voix comme un outil d’ancrage, de confiance et de ressourcement. Atelier ouvert à tous, sans prérequis, dans une ambiance bienveillante.
Mardi de 15h à 16h Salle de la Gabare à Gauriac. À partir de 16 ans. Prévoir une tenue confortable, une gourde et, si souhaité, un tapis ou une serviette.
Activité gratuite sur inscription dans le cadre d’Activ’Été.
Animé par Floriane Cazalet-Lavigne, cheffe de chœur et animatrice d’ateliers autour de la voix, de la respiration et du bien-être. .
2 Route de la Gabare Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier Corps-Souffle-Voix
L’événement Atelier Corps-Souffle-Voix Gauriac a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Blaye
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