Cuisery

Atelier cosmétique au naturel

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 15:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24

Venez fabriquer vos propres produits cosmétiques, respectueux de l’environnement et de votre santé. Grâce à des recettes simples, naturelles et peu coûteuses, vous apprendrez à prendre soin de vous autrement.

Dans une ambiance conviviale, cet atelier vous fera découvrir les bases de la cosmétique maison autour d’un bain marie, de béchers, de balances et de petits moules aux jolies formes. Shampoings, déodorants, savons… chacun pourra réaliser et repartir avec ses propres créations.

Un moment de partage et de savoir faire, pour allier bien être, créativité et respect de la nature.

À partir de 8 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Atelier cosmétique au naturel

L’événement Atelier cosmétique au naturel Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN