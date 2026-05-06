La Réole

Atelier cosmétique naturel spécial ado

Place des jacobins La Réole Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-27

Atelier cosmétique spécial ado, venez fabriquer votre crème teintée hydratante et un gloss. Produits naturels et conservateurs naturels, repartez avec vos produits. .

Place des jacobins La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 33 51 02 contactlestortues@gmail.com

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English : Atelier cosmétique naturel spécial ado

L’événement Atelier cosmétique naturel spécial ado La Réole a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Entre-deux-Mers