Atelier Coudre avec les Enchantées Atelier des Lumilles Mauléon

Mauléon

Atelier Coudre avec les Enchantées

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier couture tous niveaux dans lequel vous pouvez coudre le projet de votre choix parmi notre sélection de la marque Les Enchantées.

Une fleur ou un doudou, c’est vous qui choisissez.

Venez partager un moment convivial où nous vous accompagnons pour coudre une création à offrir ou vous offrir.

À partir de 55€ par personne, en fonction du choix du modèle.

Repartez avec votre création et le patron pochette

Débutants et débutantes sont les bienvenus.

À partir de 12 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Coudre avec les Enchantées

L’événement Atelier Coudre avec les Enchantées Mauléon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais