Atelier Coudre avec les Enchantées Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Coudre avec les Enchantées Atelier des Lumilles Mauléon samedi 23 mai 2026.
Mauléon
Atelier Coudre avec les Enchantées
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Atelier couture tous niveaux dans lequel vous pouvez coudre le projet de votre choix parmi notre sélection de la marque Les Enchantées.
Une fleur ou un doudou, c’est vous qui choisissez.
Venez partager un moment convivial où nous vous accompagnons pour coudre une création à offrir ou vous offrir.
À partir de 55€ par personne, en fonction du choix du modèle.
Repartez avec votre création et le patron pochette
Débutants et débutantes sont les bienvenus.
À partir de 12 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
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English : Atelier Coudre avec les Enchantées
L’événement Atelier Coudre avec les Enchantées Mauléon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais
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