Banquet et soirée à La Durbelière Mauléon
Banquet et soirée à La Durbelière Mauléon samedi 30 mai 2026.
Mauléon
Banquet et soirée à La Durbelière
Château de la Durbelière Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Banquet pour fêter la Durbelière, suivi d’une soirée. .
Château de la Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 93 77 53 contact@ladurbeliere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Banquet et soirée à La Durbelière
L’événement Banquet et soirée à La Durbelière Mauléon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Mauléon (Deux-Sèvres)
- Atelier Ma monnaie en argile Place de l’Hotel de Ville Mauléon 29 avril 2026
- Grainothèque en balade Serres municipales Mauléon 29 avril 2026
- Office de tourisme Mauléon Vélidéale Mauléon Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Circuit découverte de Mauléon Centre-ville Mauléon Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Circuit découverte de Mauléon Quartier St-Jouin Mauléon Deux-Sèvres 1 mai 2026