Mauléon

Banquet et soirée à La Durbelière

Château de la Durbelière Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Banquet pour fêter la Durbelière, suivi d’une soirée. .

Château de la Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 93 77 53 contact@ladurbeliere.fr

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English : Banquet et soirée à La Durbelière

L’événement Banquet et soirée à La Durbelière Mauléon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bocage Bressuirais