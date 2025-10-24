Atelier Garde robe d’été Atelier des Lumilles Mauléon

Mauléon

Atelier Garde robe d’été

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Atelier couture tous niveaux dans lequel vous pouvez coudre le projet de votre choix parmi notre sélection de patron Majam, Les BGs et Clématisse pattern.

Un pantalon, un top, une robe, un short, une jupe, une chemisette c’est vous qui choisissez.

Venez partager un moment convivial où nous vous accompagnons pour coudre une création à offrir ou vous offrir.

Durée La journée (6h) avec une pause de 1h pour manger et un pause goûter dans l’après midi.

Le tissus n’est pas fournis.

Repartez avec votre création et le patron pochette.

À partir de 16 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Garde robe d’été

L’événement Atelier Garde robe d’été Mauléon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais