Théâtre D’un paysage à l’autre La Durbelière Mauléon

Théâtre D’un paysage à l’autre

La Durbelière Château de La Durbelière Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’homme et le paysage, c’est une histoire de toujours. Il le façonne selon ses besoins pour l’activité agricole mais le paysage en tant que milieu vivant agit aussi sur lui. L’autrice-metteure en scène Gaëlle Hausermann a invité des habitant.e.s à en révéler ses bienfaits, les liens sensibles et éthiques qu’elles et ils tissent avec les paysages et le milieu bocager.

À partir de 12 ans, accès libre sur réservation. .

La Durbelière Château de La Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

English : Théâtre D’un paysage à l’autre

German : Théâtre D’un paysage à l’autre

Italiano :

Espanol : Théâtre D’un paysage à l’autre

L’événement Théâtre D’un paysage à l’autre Mauléon a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Bocage Bressuirais