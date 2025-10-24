Atelier Badge fleuri Atelier des Lumilles Mauléon

Mauléon

Atelier Badge fleuri

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous pour 2 h 30 de partage où vous serez accompagné étape par étape pour créer un badge brodé parmi une sélection de modèles fleuris/graphiques.

Matériel fourni pendant le cours tambour à broder, aiguilles, fils à broder.

Débutants et débutantes sont les bienvenus.

Places limitées à 6 personnes.

À partir de 12 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

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English : Atelier Badge fleuri

L’événement Atelier Badge fleuri Mauléon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais