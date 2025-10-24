Atelier Badge fleuri Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Badge fleuri Atelier des Lumilles Mauléon samedi 13 juin 2026.
Mauléon
Atelier Badge fleuri
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous pour 2 h 30 de partage où vous serez accompagné étape par étape pour créer un badge brodé parmi une sélection de modèles fleuris/graphiques.
Matériel fourni pendant le cours tambour à broder, aiguilles, fils à broder.
Débutants et débutantes sont les bienvenus.
Places limitées à 6 personnes.
À partir de 12 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Badge fleuri
L’événement Atelier Badge fleuri Mauléon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Mauléon (Deux-Sèvres)
- Lecture pour les tout-petits Place de l’Hôtel de Ville Mauléon 23 avril 2026
- Atelier Ma monnaie en argile Place de l’Hotel de Ville Mauléon 29 avril 2026
- Grainothèque en balade Serres municipales Mauléon 29 avril 2026
- Office de tourisme Mauléon Vélidéale Mauléon Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Circuit découverte de Mauléon Centre-ville Mauléon Deux-Sèvres 1 mai 2026